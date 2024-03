A instabilidade política no Haiti desde a queda do ditador Duvalier

A situação foi repetida em 7 de fevereiro de 2024, quando o primeiro-ministro deveria deixar o poder com base em um acordo político.

- Ameaça de "guerra civil" -

Em 28 de fevereiro, Henry aceita "compartilhar o poder" com a oposição no âmbito de um acordo que prevê eleições após um ano, que seriam as primeiras desde 2016.

Na terça-feira, 5 de março, o líder de uma gangue influente, Jimmy "Barbecue" Chérizier, ameaça iniciar uma "guerra civil que conduzirá a um genocídio" se Henry não renunciar.

A declaração aconteceu pouco depois da assinatura de um acordo entre Quênia e Haiti que prevê o envio de polícias do país africano em uma missão apoiada pela ONU para lutar contra as gangues que controlam grande parte de Porto Príncipe e as rodovias que levam ao restante do território.

- Renúncia de Henry -

Em 11 de março, o primeiro-ministro, questionado e sem apoio popular, aceita renunciar e ceder o poder a um governo de transição, após a celebração de uma reunião da Comunidade do Caribe (Caricom) em caráter de urgência na Jamaica para examinar a situação do Haiti.