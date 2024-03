A queda de Ariel Henry, o questionado primeiro-ministro do Haiti

Respeitado como médico, mas criticado como político, o primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, tentou se manter no poder mais do que o previsto, até que a insurreição dos grupos armados que controlam grande parte de Porto Príncipe o obrigou a renunciar.

Ariel Henry chegou ao poder no Haiti após o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021, e deveria ter deixado o cargo no início de fevereiro.

Sua renúncia foi uma exigência expressa das poderosas gangues criminosas que mantêm a população sob seu domínio e controlam grandes regiões do país.