À sombra do bitcoin, criptomoeda ethereum começa a se valorizar no mercado

Os ETFs são instrumentos de investimento em bolsa de valores ligados à evolução de outros títulos, neste caso o bitcoin. Eles permitem aos investidores que tentem se beneficiar das variações da criptomoeda sem ter que comprá-la diretamente, e podem vender suas participações na bolsa a qualquer momento.

O lançamento desses produtos captou quantias que permitiram ao bitcoin chegar a novos máximos. Na segunda-feira, o bitcoin bateu outro recorde e superou os 72.000 dólares (358.000 reais).

Ao mesmo tempo, o ethereum também evolui com força desde o início do ano, com um aumento que chegou a superar os 70%.

Esse resultado deve-se em boa medida "às previsões de que um ETF ethereum pode ser aprovado nos Estados Unidos", segundo Dessislava Aubert, da empresa de análise Kaiko.

Vários gestores de carteira pediram autorização à SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA, para oferecer no mercado esse tipo de ativo em ethereum.

A SEC tem até 23 de maio para se pronunciar sobre os primeiros pedidos.