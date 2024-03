Arsenal bate Porto nos pênaltis e vai às quartas da Champions

O Arsenal selou sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões ao bater o Porto nos pênaltis (4-2) nesta terça-feira (12), depois de vencer no tempo normal por 1 a 0 e manter o placar na prorrogação, devolvendo o resultado do jogo de ida.

O único gol da partida saiu dos pés do belga Leandro Trossard aos 41 minutos do primeiro tempo. Na decisão por pênaltis, o goleiro David Raya brilho defendendo as cobranças dos brasileiros Wendell e Galeno para interromper uma série de oito eliminações consecutivas dos 'Gunners' nas oitavas da Champions.

bur/iga/pm/cb