As lendas escondidas sob heras no 'cemitério dos loucos' de Praga

Algumas pessoas afirmam sentir mais frio em certos locais do cemitério do que em outros, culpando a energia negativa. No entanto, Vitek acha engraçado.

"Os não crentes não eram enterrados em caixões, mas em sacos, e eram desinfetados com cal. A cal endurecida é o que gera o frio", garante.

Ele descobriu o cemitério em 2011, enquanto passeava com seu cachorro, em 2011. Os tchecos mais pragmáticos utilizavam o espaço como depósito de lixo, segundo Vitek, que encontrou "geladeiras antigas, máquinas de lavar, sofás e entulho".

"Então, comecei a limpá-lo", e pouco depois iniciou as visitas guiadas ao cemitério.

Agora, ele está escrevendo um livro sobre o local e planeja renovar a capela, coberta de hera, e o memorial.

"Salvei pessoas vivas por 15 anos como bombeiro. Há doze anos, salvo os mortos", diz Vitek.