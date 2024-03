Aumento das chuvas leva Canal do Panamá a ampliar trânsito de navios

O Canal do Panamá aumentará o número de navios que por ali transitam diariamente de 24 para 27, graças ao aumento do nível dos lagos que abastecem a rota interoceânica.

A Autoridade do Canal do Panamá (ACP) informou que a partir do próximo dia 18 um máximo de 20 embarcações poderão atravessar a via pelas antigas eclusas, enquanto outras sete poderão fazê-lo pelas eclusas maiores, inauguradas em 2016, a partir do dia 25.

"Estas medidas permitem que a maioria dos navios que desejarem transitar pelo Canal tenham mais chances de obter uma reserva", explicou a ACP.