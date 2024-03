Brasil convoca reunião do G20 na ONU em setembro

Os chanceleres do G20 se reunirão em 26 de setembro em Nova York com representantes do resto do mundo na semana de alto nível da Assembleia-Geral da ONU nesta cidade americana, anunciou nesta terça-feira (12) a representação do Brasil, que preside temporariamente o grupo.

"Teremos uma reunião ministerial na sede da ONU com a participação de todos os países-membros" para realizar uma "discussão importante" sobre os principais assuntos que o Brasil levou à agenda do grupo, disse o diplomata Mauricio Lyrio, sherpa brasileiro do G20.

"É uma oportunidade sem precedentes para que o G20 reúna forças com todos os membros da ONU com o objetivo de realizar um chamado à ação" em favor da reforma das instituições de governança global, entre elas a ONU e, particularmente, o Conselho de Segurança, mas também em assuntos da agenda como a fome, a pobreza e as mudanças climáticas.