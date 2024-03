Cartagena, a joia do Caribe colombiano afundando devido ao aquecimento global

Segundo ele, as populações pobres terão menos recursos do que as áreas dos grandes hotéis para lidar com a força da natureza.

Outro líder local e representante de pescadores, Mauricio Giraldo, reclama que o escudo de pedras protege as atrações turísticas e os hotéis de luxo, mas altera a corrente marítima e afeta as áreas onde vivem os mais vulneráveis.

Em Tierra Bomba, por exemplo, vivem "comunidades negras que foram escravizadas" e "que hoje resistem para não perder sua identidade", defende Aaron.

