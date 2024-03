Cartunista franco-iraniana Marjane Satrapi cria tapeçaria para Jogos de Paris 2024

"A encomenda era gigantesca", comentou Marjane à AFP.

A cartunista e pintora ganhou notoriedade mundial com sua série de livros "Persépolis", que explica sua infância no Irã antes da revolução fundamentalista do aiatolá Khomeini.

À esquerda do tríptico aparece uma lançadora de dardo, em alusão ao pôster dos Jogos Olímpicos de Paris de 1924.

À direita são ilustrados o skate e o breaking, novas modalidade no programa dos Jogos.

A tapeçaria será instalada ao ar livre, para o grande público, "como era sua função inicial", explicou Hervé Lemoine, diretor do Mobiliário Nacional da França.

Depois dos Jogos, a obra passará a integrar a coleção do Museu Nacional do Esporte de Nice.