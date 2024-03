Eric Carmen, intérprete do sucesso mundial 'All by Myself', morre aos 74 anos

A causa da morte não foi revelada.

Nascido em 1949 em Cleveland, Ohio, Eric Carmen começou sua carreira musical na década de 1970 no grupo "The Raspberries", que se separou após cinco anos.

A banda retornou em 2004. Um show da turnê foi gravado e lançado como álbum em 2017, "Raspberries Pop Art Live".

Além do sucesso de "All by Myself", Eric Carmen teve outro momento de glória com "Hungry Eyes", que foi parte da trilha sonora do filme "Dirty Dancing" (1987), com Patrick Swayze e Jennifer Grey.

A canção "Almost Paradise", da qual ele foi um dos compositores e que entrou na trilha sonora do filme "Footloose", recebeu uma indicação ao Grammy.

Os sucessos do artista foram regravadas por artistas como Céline Dion ("All By Myself"), Shaun Cassidy ("That's Rock 'n Roll") e John Travolta ("Never Gonna Fall in Love Again").