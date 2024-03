EUA ataca rebeldes huthis no Iêmen

Os huthis assumiram a responsabilidade pelo ataque a "Pinóquio" em um comunicado nesta terça-feira (12) e alegaram que foi "preciso". Asseguraram também que "as operações militares serão intensificadas (...) durante o mês do Ramadã".

Desde novembro, os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, têm atacado navios no Mar Vermelho, em "solidariedade" com os palestinos devido à guerra de Israel contra o Hamas em Gaza.

