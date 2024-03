Exército israelense inicia 'projeto piloto' para levar ajuda ao norte de Gaza

Caminhões de ajuda humanitária acessaram diretamente, na terça-feira (12), o norte da Faixa de Gaza, que está sob ameaça de fome, no contexto de um "projeto piloto" do Exército israelense, que fez este anúncio nesta quarta (13, noite de terça em Brasília).

"De acordo com as diretrizes do governo, seis caminhões que transportavam ajuda humanitária do Programa Mundial de Alimentos (PMA) entraram na noite passada no norte da Faixa de Gaza" a partir do território israelense, assinalou o Exército.

Desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, o Exército israelense restringiu a ajuda para Gaza, que costuma entrar pelo sul do território e mal chega até o norte.