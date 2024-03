Exército russo diz que impediu ataques de combatentes procedentes da Ucrânia

Moscou afirmou nesta terça-feira que seu Exército repeliu vários ataques procedentes da Ucrânia e que impediu o avanço dos criminosos em seu território.

O Ministério da Defesa indicou em um comunicado que as forças russas "impediram uma tentativa do regime de Kiev de avançar no território fronteiriço da Federação Russa nas regiões de Belgorod e Kursk".

Segundo o ministério russo, a primeira tentativa de incursão começou às 3H00 (21H00 de Brasília, segunda-feira) na região de Belgorod, mas as Forças Armadas russas e o Serviço Federal de Segurança o impediram.