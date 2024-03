França estabelece um 'estatuto de autonomia' para Córsega

No entanto, o acordo não satisfez todos os partidos, especialmente a oposição de direita, que controla o Senado e que o considera um "passo perigoso", nas palavras do seu líder na câmara alta, Bruno Retailleau.

"Se aceito, este projeto será objeto de propostas idênticas de outras regiões e levará à fragmentação da França", alertou à AFP o senador de direita Jean-Jacques Panunzi.

"Não há separação de Córsega" porque "nem o povo [corso], nem o estatuto de residente, nem a natureza co-oficial da língua são evocados", sublinhou Darmanin, em referência às reivindicações tradicionais dos nacionalistas corsos.

O parlamento regional de Córsega agora deve se pronunciar sobre este projeto que, por se tratar de uma reforma constitucional, deve ser aprovado pelo Senado e pela Assembleia Nacional (câmara baixa) franceses.

Em março de 2022, os distúrbios em Córsega devido ao ataque brutal e subsequente morte de um separatista corso preso pelo assassinato de um prefeito em 1998 forçaram o governo a oferecer um processo de diálogo, porque nas palavras do presidente Emmanuel Macron, era necessário encontrar uma "solução política".

A situação administrativa na França da quarta maior ilha do Mediterrâneo, onde Napoleão Bonaparte nasceu em 1769, evoluiu ao longo do tempo: de fazer parte de uma região com Marselha a alcançar um estatuto especial.