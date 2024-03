Guerra na Ucrânia está em 'ponto de inflexão', diz primeiro-ministro da França

O governo, liderado por Attal porque o presidente não pode falar perante o Parlamento se não for expressamente convocado, tentou destacar sobretudo as "ambiguidades" do RN em relação ao presidente russo.

"Ou você é pró-Macron ou eles o acusam de ser pró-Putin. Sua atitude é desprezível porque o sofrimento na Ucrânia, do qual vocês estão tentando se aproveitar, está muito vivo", disse Le Pen, acusando a decisão do partido que governa o país de possuir uma "agenda eleitoral".

A menos de três meses das eleições para o Parlamento Europeu, na qual pesquisas indicam que o RN lidera com ampla vantagem na França, a coalizão de Macron tenta colocar a guerra na Ucrânia no centro do debate para desgastar e extrema direita.

