Inflação marca 0,83% em fevereiro, acima do esperado

Com o avanço de fevereiro, a inflação acumulada em 12 meses permaneceu em 4,50%, acima da meta oficial de 3% para 2024, mas ainda dentro da meta do Banco Central do Brasil (BCB).

Os preços são um indicador-chave para a definição da política monetária do BCB.

Perante um processo de "desinflação", o BCB reduziu a Selic de um máximo de 13,75% em agosto de 2023 para os atuais 11,25%.

O BCB optou por aumentar as taxas para combater a inflação. As taxas altas tornam o crédito mais caro e, assim, desencorajam o consumo e o investimento, o que contribui para diminuir as pressões sobre os preços.

O atual nível das taxas de juros não satisfaz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou em entrevista divulgada na segunda-feira que "não existe nenhuma explicação econômica. Não existe nenhuma explicação inflacionária (...) em manter essa taxa".

O presidente, que pretende impulsionar a economia barateando os créditos e aumentando assim o consumo, voltou a insistir na aceleração da redução das taxas e culpou o BCB por causar um "atraso do crescimento econômico".