Inflação nos EUA acelera em fevereiro e esfria expectativa de rápido corte de juros

"O que estamos vendo é um crescimento forte e contínuo (da economia), um mercado de trabalho forte e progressos constantes para uma queda da inflação", expressou Poweell no Comitê Bancário do Senado durante suas audiências periódicas no Capitólio.

O Fed faz um delicado equilíbrio, já que "cortar muito cedo ou muito" as taxas pode voltar a pressionar a inflação e levar rapidamente a novos aumentos de taxas, explicou Powell. Porém reduzi-las "muito tarde ou pouco pode enfraquecer desnecessariamente a atividade econômica e o emprego".

A disparada dos preços destruiu o poder aquisitivo das famílias americanas e é um tema central da campanha eleitoral a menos de oito meses das eleições presidenciais que, salvo surpresas, colocaram Joe Biden e Donald Trump frente a frente de novo.

"Os preços dos principais produtos como gasolina, leite, ovos e eletrodomésticos estão mais baixos que há um ano", disse Biden em um comunicado após a divulgação dos dados de fevereiro. E reiterou que ainda há "muito a fazer" para reduzir os custos da cesta básica.

A inflação alcançou um máximo de 9,1% em junho de 2022.

O Fed espera alcançar seu objetivo de 2% para o índice PCE em 2026.