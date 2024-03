Novas regras no Nepal para segurança dos montanhistas e limpeza do Everest

O Nepal exige agora que os alpinistas do Everest levem localizadores GPS para facilitar a busca e o resgate em caso de acidente, e que se responsabilizem pela eliminação de seus excrementos com sacos biodegradáveis.

A última temporada de montanhismo foi uma das mais mortíferas já registradas, com 18 mortes na montanha de 8.849 metros, a mais alta do mundo, onde as autoridades querem melhorar a segurança.

Os rastreadores GPS, já utilizados por muitos alpinistas profissionais, ajudam a acompanhar o progresso em direção ao cume e também a garantir a segurança.