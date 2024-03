O perigoso jogo de equilibrismo do Egito na fronteira com Gaza

"Mentira!", replica o porta-voz do governo egípcio, Diaa Rachwan, que denuncia uma "obstrução deliberada" da ajuda por parte de Israel.

Segundo a ONU, desde o início da guerra, em 7 de outubro, apenas cerca de 14 mil caminhões entraram na Faixa de Gaza, um ritmo cinco vezes menor do que antes do conflito entre Israel e o movimento islamista Hamas, que governa o território palestino.

"No terreno, o Egito obedece a Israel. Às vezes tenta negociar, mas acaba acatando as condições impostas pelos israelenses", com inspeções meticulosas dos comboios de ajuda, que atrasam a chegada, afirma a pesquisadora Dima Alsajdeya, do Collège de France.

E pelo menos em cinco ocasiões, os envios foram interrompidos por bombardeios aéreos ou disparos de artilharia israelenses.

O Egito, envolvido em todas as negociações de cessar-fogo em troca da libertação de reféns retidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinos, só se expressa claramente sobre o tema da ajuda humanitária.

Desde que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou em 8 de fevereiro que seu exército iniciasse os preparativos para uma ofensiva em Rafah, os egípcios temem o cenário catastrófico de um "deslocamento forçado" dos palestinos para o Sinai.