O que se sabe sobre o estado de saúde da princesa Catherine de Gales

A princesa, que não era vista em público desde o Natal, "está bem", indicou este segundo comunicado.

Ao ser internada, Kensington informou que "por recomendação médica, é pouco provável que (a princesa) retome suas funções públicas antes do final da Páscoa", em 31 de março, devido a um repouso de ao menos dois meses e meio.

As primeiras consequências foram o cancelamento de um visita oficial de Kate e William à Itália e sua ausência em vários atos, entre eles, a cerimônia do Bafta, a premiação do cinema britânico, da qual seu marido participou.

Segundo a imprensa britânica, a princesa deixou sua casa em Windsor para passar uns dias durantes as férias escolares de fevereiro com o marido e os três filhos, George, Charlotte e Louis, em Sandringham (leste da Inglaterra), onde o casal possui uma residência.

- Uma longa ausência -

O mistério sobre os motivos de sua operação e a longa ausência geraram rumores e especulações. Até os tabloides, que cederam aos encantos de Kate, questionam a falta de transparência.