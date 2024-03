Parlamento Europeu apoia ação judicial contra desbloqueio de fundos para a Hungria

Braço executivo da União Europeia, a Comissão anunciou em dezembro o desbloqueio de 10,2 bilhões de euros de recursos retidos para a Hungria, por questionamentos sobre o Estado de direito deste país.

O comunicado foi feito na véspera de uma cúpula de líderes europeus na qual o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, bloqueou a aprovação de um enorme pacote de ajuda à Ucrânia.

Com a liberação destes recursos pela Comissão, a ajuda a Kiev foi aprovada, mas a medida provocou tensões no Parlamento Europeu, que defende uma relação mais rígida com a Hungria devido ao Estado de direito deste país.

A Comissão explicou que o desbloqueio de parte destes recursos retidos era uma consequência do progresso feito pelo governo húngaro para melhorar a autonomia no sistema judiciário no país.

Em janeiro, o Parlamento Europeu expressou preocupação com a falta de autonomia deste setor na Hungria, abrindo caminho para uma ação judicial contra a Comissão.

