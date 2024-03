Participação de cantora franco-malinesa na abertura dos Jogos gera polêmica na França

A participação da cantora franco-malinesa Aya Nakamura, uma das grandes estrelas da música na atualidade, na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris gerou polêmica na França pelo que o comitê organizador do evento chamou de "ataques racistas".

Nakamura, autora de sucessos que misturam o francês com outros idiomas, como a canção "Djadja", evocou a possibilidade de interpretar uma música da cantora popular francesa Edith Piaf durante a cerimônia, em conversa recente com o presidente Emmanuel Macron.

Esta possibilidade foi mencionada no domingo durante um evento de campanha eleitoral do partido de extrema direita Reconquista, de Eric Zemmour, o que provocou protestos do público.