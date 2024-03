Petróleo em leve baixa afetado por inflação nos EUA e Opep+

A alta no IPC foi de 3,2% nos 12 meses encerrados em fevereiro, em comparação com 3,1% em janeiro, de acordo com os dados divulgados nesta terça pelo Departamento do Trabalho. Os analistas esperavam que a inflação se mantivesse estável em 3,1%.

A variação para cima é explicada pelo aumento nos preços de habitação, gasolina e passagens aéreas.

"Os consumidores estão perdendo poder de compra à medida que os preços sobem, e isso pesa no mercado de petróleo", destacou Stephen Schork, do Schork Group.

A energia pode complicar a equação da inflação nos Estados Unidos. O preço da gasolina para o consumidor no país subiu 6% em um mês.

O mercado pode ter se apoiado em um pequeno aumento na estimativa de demanda da Opep para 2024, para 104,46 milhões de barris por dia (mbd) contra 104,40 mbd anteriores. Mas os preços acabaram caindo.

Os operadores viram novos indícios de que os membros da aliança Opep+ não respeitam os cortes de produção acordados para sustentar os preços.