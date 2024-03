Piratas se apoderam de navio de Bangladesh em litoral da Somália

De acordo com uma mensagem de áudio de um dos tripulantes sequestrados difundido pela empresa, homens armados se aproximaram do graneleiro em duas lanchas rápidas e abriram fogo.

Nenhum membro da tripulação ficou ferido, informou Karim.

O ataque aconteceu a cerca de 1.000 quilômetros da costa somali, segundo Mizanul Islam, porta-voz da companhia.

Estes ataques acendem os temores de um ressurgimento da pirataria no Oceano Índico, em uma rota marítima estratégica para o comércio mundial.

A rota foi cenário de ataques recentes por parte dos rebeldes huthis do Iêmen contra navios comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, em solidariedade aos palestinos de Gaza, território devastado pela guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas.

Em resposta, as forças navais internacionais se deslocaram para o Mar Vermelho do norte do Golfo de Áden, uma área que é agora menos segura e onde os piratas poderiam ver-se tentados a intensificar seus ataques.