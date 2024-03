Primeiro navio de ajuda zarpa do Chipre em direção à Faixa de Gaza

Nas últimas semanas, os mediadores intensificaram as negociações para tentar obter um acordo de trégua entre Israel e o movimento palestino Hamas antes do Ramadã, sem sucesso.

O acordo deveria incluir uma troca de reféns israelenses por presos palestinos e o aumento de ajuda internacional para Gaza.

Israel e Hamas estão "longe de um acordo" para um cessar das hostilidades, afirmou nesta terça-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, antes de acrescentar, no entanto, que as conversações prosseguem entre as partes.

- "Vitória total" -

Na segunda-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, insistiu na promessa de conseguir uma "vitória total" e prometeu acabar "com todos" os dirigentes do Hamas, considerado um grupo terrorista por Israel, Estados Unidos e UE.

As tropas israelenses bombardearam na segunda-feira um reduto do Hezbollah, aliado do Hamas, no leste do Líbano, e uma pessoa morreu no ataque.