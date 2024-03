Quênia suspende envio de missão policial ao Haiti, diz chancelaria

O Quênia decidiu suspender o envio de policiais para o Haiti, que estava planejado como parte de uma missão internacional apoiada pela ONU para reforçar a segurança no país caribenho, assolado pela violência, informou, nesta terça-feira (12), um alto funcionário da chancelaria queniana.

Korir Sing'oei, principal secretário das Relações Exteriores do país africano, disse à AFP que houve uma "mudança fundamental nas circunstâncias como consequência da ruptura total da lei e da ordem e da subsequente renúncia do primeiro-ministro do Haiti", Ariel Henry.

Na noite de segunda-feira, Henry anunciou que deixaria o cargo, em meio aos constantes confrontos entre a polícia e as gangues armadas em seu país. Tanto estes grupos criminosos quanto parte da população haitiana pediam sua renúncia.