Registro de voo recuperado após falha 'técnica' em avião da Latam

O especialista em segurança da aviação Joe Hattley disse à AFP que os problemas técnicos não eram comuns na aviação moderna.

"O registro de voo será fundamental para a compreensão do evento. Dirá aos investigadores se foi um fenômeno atmosférico ou um problema técnico da aeronave", disse Hattley.

"A aviação é um meio de transporte seguro. Mas estes tipos de eventos demonstram a necessidade absoluta dos passageiros manterem os cintos de segurança apertados", observou.

Brian Jokat, que estava a bordo do voo, disse que viu outro passageiro bater no teto do avião antes de cair e quebrar as costelas no apoio de braço.

"Ele estava contra o teto do avião, de costas, com a cabeça voltada para mim, olhando para mim. Era como 'O Exorcista'", disse Jokat à RNZ, referindo-se a uma cena do filme de terror de 1973 do diretor William Friedkin.

Jokat acrescentou que assim que o avião pousou, o piloto foi para a parte traseira do avião. "Eu perguntei a ele 'o que aconteceu?' e ele disse 'Perdi brevemente minha instrumentação e de repente ela voltou'.