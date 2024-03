Roman Polanski será julgado em Los Angeles por suposto estupro em 1973

O diretor franco-polonês Roman Polanski, processado na esfera civil por uma mulher que o acusa de tê-la estuprado quando era menor de idade em 1973, deverá enfrentar a Justiça por esse caso em agosto na cidade americana de Los Angeles, informou a defesa da autora nesta terça-feira (12).

"O juiz marcou a data para 4 de agosto de 2025 às 10h para um julgamento de dez dias com júri", afirmou Gloria Allred, renomada advogada de Hollywood que representou mulheres em acusações similares contra o produtor Harvey Weinstein, no olho do furacão do movimento #MeToo, e o ator Bill Cosby.

Polanski, de 90 anos, é considerado fugitivo nos Estados Unidos desde 1978, quando fugiu após ser acusado de manter relações sexuais com uma menor de 13 anos, Samantha Geimer.