Um homem fez reféns passageiros de um ônibus na principal rodoviária do Rio de Janeiro, depois de ferir a tiros ao menos duas pessoas, informou a polícia nesta terça-feira (12).

A área foi isolada e agentes do Bope (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar) "negociam no local", informou a PM do Rio em um comunicado. Segundo a imprensa, 18 pessoas são mantidas reféns.

