Tropas dos EUA zarpam rumo a Gaza para construir porto de ajuda humanitária

A embarcação foi acompanhada de outros três navios de menor porte, que também farão a travessia de quase 30 dias até o leste do Mediterrâneo.

As novas instalações incluem uma plataforma no mar para transferir cargas de assistência humanitária de grandes barcos para outros menores, e um cais para descarregar a ajuda em terra firme.

Espera-se que o projeto esteja operacional "em um prazo de 60 dias", declarou a jornalistas o general de brigada Brad Hinson.

"Uma vez que a missão esteja operativa com todas as suas capacidades, poderemos levar até a margem até dois milhões de refeições por dia", assegurou.

As autoridades americanas garantiram que a missão não implica destacar "tropas no terreno", mas os militares vão se aproximar do território litorâneo durante a montagem do cais, que deve ser ancorado à margem.

Hinson não revelou aspectos de segurança nem com que assistência os militares vão contar para realizar essa ancoragem.