Trump conta com a Geórgia para confirmar candidatura presidencial

Donald Trump precisa de 1.215 delegados para garantir a candidatura, um objetivo que ele poderá ultrapassar nesta terça-feira, após quatro estados americanos realizarem suas primárias.

- Acusação -

Entre eles está a Geórgia, estado com o qual Trump mantém uma relação complicada.

O estado do sudeste do país, fronteiriço com a Florida, costuma inclinar-se ao candidato republicano nas eleições presidenciais.

Os georgianos escolheram Trump em 2016, mas o abandonaram em 2020, votando em Joe Biden. A margem de votos entre eles foi pequena, menos de 12.000, e Donald Trump nunca reconheceu sua derrota.

Trump pressionou os funcionários eleitorais estaduais, pedindo por meio de um telefonema que "encontrassem" o número de votos que ele precisava para vencer.