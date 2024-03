Tsitsipas é eliminado por Lehecka na abertura das oitavas de Indian Wells

O grego, que chegou a ser o número três do mundo, terminou o ano passado com um único título (Los Cabos) e começou esta temporada com uma eliminação nas oitavas de final do Aberto da Austrália.

Contra Lehecka, Tsitsipas teve dificuldades com seu serviço, acertando apenas 44% de seu primeiro saque e não conseguindo converter nenhum de seus quatro break points.

O tcheco, por sua vez, fez a segunda vítima ilustre em Indian Wells, após eliminar o russo Andrey Rublev, quinto colocado, na rodada anterior, também em dois sets.

Lehecka, de 22 anos, jogará suas primeiras quartas de final do Masters 1000 contra o vencedor do confronto entre a joia local Ben Shelton, semifinalista do último Aberto dos Estados Unidos, e Jannik Sinner, campeão do Aberto da Austrália em janeiro.

Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz são agora vistos como os favoritos ao título em Indian Wells, após a eliminação inesperada na noite de segunda-feira de Novak Djokovic diante do jovem italiano Luca Nardi (123º do ranking da ATP).

Alcaraz continua nesta terça-feira sua campanha na defesa do título conquistado em 2023, enfrentando o húngaro Fábián Marozsán (24º), que o eliminou no ano passado em Roma.