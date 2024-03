UE recomendará abertura de negociações de adesão com a Bósnia

A Comissão Europeia, braço Executivo da UE, recomendará aos países do bloco o início das negociações formais de adesão com a Bósnia, anunciou nesta terça-feira a presidente da instituição, Ursula von der Leyen.

A Bósnia é um país candidato oficial à adesão da UE desde 2022, mas o bloco exigiu, como acontece com todos os aspirantes, uma série de reformas antes do início da fase de negociações formais.

Em um discurso no plenário do Parlamento Europeu, Von der Leyen destacou que a Bósnia demonstrou "que pode cumprir com os critérios de adesão e com a aspiração de seus cidadãos de ser parte de nossa família".