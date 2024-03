UE 'vai considerar qualquer pedido formal' de missão eleitoral à Venezuela

Outro ponto de discórdia são as sanções que a UE adotou contra as autoridades venezuelanas desde 2017. No final de 2023, essas sanções foram renovadas por seis meses, em vez de um ano, até maio deste ano.

As sanções europeias contra a Venezuela incluem um embargo de armas e equipamentos de repressão, bem como a proibição de visto para 54 cidadãos e o congelamento de quaisquer ativos mantidos na Europa.

O atual presidente, Nicolás Maduro, buscará a reeleição em julho, embora a candidatura da oposição ainda esteja envolta de incertezas.

