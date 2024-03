Vírus da gripe aviária é detectado pela primeira vez em pinguins na Antártica

O vírus da gripe aviária foi detectado pela primeira vez em pinguins e corvos-marinhos na Antártica, anunciaram investigadores chilenos nesta terça-feira (12).

"Pela primeira vez foram detectados casos positivos em pinguins-de-adélia e em corvos-marinhos antárticos, um marco na pesquisa sobre a saúde da vida selvagem nesse território", informou o Instituto Milênio Biodiversidade de Ecossistemas Antárticos e Subantárticos do Chile.

No total, foram detectados nove casos do vírus H5N1, após o estudo de 13 locais de reprodução situados na península antártica e na costa ocidental do "continente branco".