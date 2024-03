Wall Street sobe impulsionada por tecnologias e o S&P 500 alcança novo recorde

Os analistas esperavam que a inflação de 12 meses se mantivesse estável em 3,1%.

A alta é explicada pelo aumento nos preços de moradia, gasolina e passagens aéreas.

Na medição mês a mês, a inflação passou de 0,3% em janeiro para 0,4% em fevereiro. O número está em linha com as expectativas dos analistas, segundo o consenso reunido pelo Market Watch.

No entanto, o dado positivo do relatório é que a inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis, como alimentos e energia, se moderou na medição mensal (para 0,4%) e no dado de 12 meses, que registrou 3,8% em fevereiro contra 3,9% em janeiro. O dado anual é o mais baixo desde maio de 2021.

O relatório de inflação não diminuiu o entusiasmo dos investidores pelas ações, e o mercado foi impulsionado pelos resultados da Oracle, cujas ações fecharam em alta de 11,71% a 127,50 dólares após um lucro maior do que o esperado no terceiro trimestre de seu exercício fiscal.

A direção da Oracle indicou que a demanda é forte para o desenvolvimento de infraestrutura destinada à inteligência artificial (IA) generativa nas empresas.