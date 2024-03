América Latina pode 'fazer mais' contra crise climática, dizem OCDE e BID

Além das estratégias para enfrentar a crise climática, a OCDE e o BID destacaram outros aspectos relacionados à governança, como a confiança dos cidadãos.

Em 2022, 36,3% da população de 16 países da América Latina e do Caribe confiavam no governo central, em comparação com 47,5% nos países da OCDE.

"Embora as democracias da região tenham se consolidado, a confiança continuou diminuindo desde a crise econômica de 2008, quando era de 43%", revelou o relatório.

Além disso, a percepção pública da corrupção permanece alta.

De acordo com a Pesquisa Mundial da Gallup (EMG) citada pelo relatório, 75,5% dos cidadãos entrevistados em 2023 na América Latina e no Caribe acreditam que a corrupção é generalizada em seus governos, em comparação com uma média de 53,6% nos países da OCDE.

A EMG é baseada em uma amostra nacional representativa e probabilística de cerca de 1.000 indivíduos por país.