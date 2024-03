Argentina amplia flexibilização do uso de armas a todas as forças federais

Bullrich acrescentou que sua pasta receberá pistolas elétricas Taser dos Estados Unidos e está em processo de compra de armas Byrna, de uso civil.

O regulamento, que será publicado nesta quinta-feira no diário oficial, revoga todas as resoluções ministeriais e disposições prévias e se consolida como o único protocolo de atuação das forças federais sobre o uso de armas.

Esta decisão acontece no contexto de uma crescente convulsão social e de protestos frequentes contra as medidas do governo, determinado a reduzir a inflação de mais de 276% em 12 meses em fevereiro, através de ajustes fiscais draconianos.

O novo regulamento de armas amplia uma flexibilização recente concedida à Prefeitura Naval (a guarda-costeira argentina), que está habilitada a usar armas de fogo de longo alcance desde o início de fevereiro.

"Há alguns dias dotamos a Prefeitura da possibilidade do uso de armas longas de calibre policial, obviamente, nos rios de fronteira onde estavam recebendo ataques permanentes. Agora, isto vale para as cinco forças federais", explicou Bullrich.

Em 2017, um jovem de 18 anos que havia roubado um turista americano em Buenos Aires foi baleado pelas costas por um agente quando fugia.