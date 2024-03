As rotas da ajuda humanitária até chegar a Gaza

A maior parte da ajuda humanitária destinada à Faixa de Gaza chega pelo Egito e passa por uma revista meticulosa de autoridades israelenses antes de ingressar no território palestino.

A comunidade internacional considera a ajuda enviada dessa forma insuficiente e busca diversificar as rotas de entrada com lançamentos aéreos e um corredor marítimo a partir de Chipre. Israel também autorizou a entrada de seis caminhões no norte de Gaza, dentro de um "projeto-piloto".

Chegada pelo Egito e inspeção

A ajuda costuma chegar ao Egito pelos portos de Port Said ou Al-Arish. Este último é mais próximo da Faixa de Gaza, porém menor, o que faz com que fique sobrecarregado rapidamente, apontam ONGs.