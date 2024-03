Ataque israelense no sul do Líbano deixa um morto

A identidade da vítima não foi divulgada.

Desde o início, em 7 de outubro, da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza, o movimento libanês Hezbollah executa ataques quase diários contra o Exército israelense, para expressar apoio ao aliado palestino.

Israel executa ataques contra o território libanês, cada vez mais profundos, e operações contra os líderes do Hezbollah e do Hamas no país.

Desde o início dos incidentes na fronteira, em 8 de outubro, ao menos 319 pessoas, a maioria combatentes do Hezbollah, mas também 54 civis, morreram no Líbano, segundo um balanço da AFP.

Em Israel, 10 soldados e sete civis morreram nos incidentes fronteiriços.

Nos dois lados da fronteira, as hostilidades forçaram o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas.