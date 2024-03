Atlético de Madrid vence Inter de Milão nos pênaltis e vai às quartas da Champions

O 'Pequeno Príncipe', que voltava a campo depois de três semanas lesionado, teria mais uma vez a oportunidade de colocar sua equipe na frente, mas o seu chute rasteiro foi travado por Sommer no início do segundo tempo (52').

"Ele participou da parte mais importante do jogo. Nós o deixamos até que ele nos pediu a substituição", disse Simeone sobre o francês.

- Depay vira, Oblak brilha nos pênaltis -

A Inter deixou a iniciativa para o Atlético, buscando encontrar o momento certo para sair no contra-ataque aproveitando os espaços.

O técnico do Atlético, Diego Simeone, buscou dar mais fôlego ao time com as entradas de Angel Correa e Rodrigo Riquelme no lugar de Rodrigo de Paul e Lino, respectivamente (71').

Riquelme quase marcou um gol assim que entrou com uma corrida pela ponta e um chute que foi desviado por Benjamin Pavard (75').