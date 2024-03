Biden e Trump conseguem delegados suficientes e confirmam candidaturas à presidência

Ao mesmo tempo, a vitória de Trump no estado de Washington o ajudou a assegurar os 1.215 delegados necessários para obter a indicação republicana, o que o leva de volta à disputa da presidência.

A caminho de uma revanche de 2020, Biden atacou, em um comunicado, o rival nas eleições de novembro.

"Sinto-me honrado de que a ampla coalizão de eleitores que representa a rica diversidade do Partido Democrata em todo o país tenha depositado a sua confiança em mim mais uma vez para liderar o nosso partido - e o nosso país - no momento em que a ameaça que Trump representa é maior do que nunca", afirmou Biden, que criticou a "campanha de ressentimento e vingança" do republicano.

Geórgia, Mississippi, Washington e Havaí - o estado insular do Pacífico onde a votação ainda deveria ser concluída - ofereciam um total combinado de 161 delegados no lado republicano. Trump, sem oposição, precisava de 137 para concluir a disputa de maneira matemática.

A notável vitória de Trump em quase todas as primárias estaduais até o momento o levou a garantir a indicação muito antes da maioria dos candidatos em campanhas anteriores.

Os resultados provocam uma campanha extremamente longa, de quase oito meses, pela Casa Branca entre os dois homens mais velhos no início de seus mandatos presidenciais nos Estados Unidos.