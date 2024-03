Botafogo empata com Bragantino (1-1) e vai à fase de grupos da Libertadores

O Botafogo se classificou nesta quarta-feira (13) para a fase de grupos da Copa Libertadores-2024 ao empatar em 1 a 1 em sua visita ao Red Bull Bragantino, a quem já havia vencido por 2 a 1 no jogo de ida desta terceira fase preliminar.

Um gol de Junior Santos no segundo tempo (76'), no primeiro e único chute do Botafogo na direção da meta adversária em toda a partida, colocou o time carioca na frente.

O Bragantino, que empatou com gol de Tallisson dez minutos depois (86'), entrou em desespero na reta final. Embora tenha jogado com um jogador a mais após a expulsão do veterano Damián Suárez no início do segundo tempo, o time paulista não conseguiu fazer o gol da vitória, que deixaria tudo igual no placar agregado.