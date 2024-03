Comunidade internacional amplia esforços para levar ajuda à Faixa de Gaza

O Exército israelense anunciou um "projeto piloto" que permitiu a entrada na terça-feira de seis caminhões do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU, diretamente no norte da Faixa de Gaza.

Os caminhões com ajuda humanitária entram a conta-gotas por Rafah, no extremo sul do território, perto da fronteira com o Egito.

O PMA, no entanto, afirma que são necessários 300 caminhões por dia para aliviar as enormes necessidades da população, à beira da fome.

- "Terminar o trabalho" -

Testemunhas relataram bombardeios nesta quarta-feira no sul do território palestino. O governo do Hamas informou que 88 pessoas morreram nas últimas 24 horas.

Apesar da pressão internacional, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, permanece firme em sua ofensiva contra o Hamas, considerado um grupo terrorista por Israel, UE e Estados Unidos.