Corrida contra o relógio no Haiti para formar conselho presidencial de transição

As facções aliaram-se no começo do mês para atacar locais estratégicos como o palácio presidencial, delegacias e prisões, em um desafio aberto a Henry, cuja renúncia exigiam, alertando que, caso contrário, haveria um "genocídio".

"As gangues se tornaram muito poderosas. Entraram profundamente nas comunidades", adverte Briscoe. "Não vão desaparecer e adotaram uma retórica política cada vez mais beligerante."

Seu líder, o ex-policial Jimmy Chérizier, apelidado de "Barbecue", já deixou claro que não aceitaria um governo proposto pela Comunidade do Caribe (Caricom).

Na segunda-feira, o bloco regional anunciou a instauração do conselho presidencial de transição no Haiti, após uma reunião na Jamaica com representantes da ONU e de países como Estados Unidos e França.

Henry anunciou pouco depois que renunciaria, em mensagem enviada de Porto Rico, onde está há dias após não conseguir voltar ao seu país.

O primeiro-ministro, no poder desde o assassinato do presidente Moïse, era muito questionado em um país que não realiza eleições desde 2016.