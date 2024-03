Dificuldades e antecedentes do projeto americano de doca temporária em Gaza

Cerca de mil soldados montarão a estrutura em Gaza utilizando técnicas simples, mas com peças muito pesadas.

"Não haverá forças americanas no terreno", insistiu Ryder, ao mencionar a coordenação "com outras nações" para a distribuição da ajuda.

- Os antecedentes -

A última vez que um sistema desse foi empregado foi no Haiti depois do terremoto de 12 de janeiro de 2010 que deixou mais de 200.000 mortos.

Naquela ocasião, o sistema substituiu as infraestruturas portuárias de Porto Príncipe, danificadas por seus "guindastes tombados, docas destruídas e vias marítimas obstruídas", segundo o site da Administração Marítima do Departamento de Transporte americano.

A primeira vez que um dispositivo desse tipo foi empregado em tempo de guerra foi no desembarque das forças aliadas em 1944, com o famoso "porto Mulberry", composto por peças pré-fabricadas no Reino Unido e transportadas até a costa francesa na Segunda Guerra Mundial.