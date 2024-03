Dinamarca aumenta seu gasto em Defesa e estende duração do serviço militar

A Dinamarca anunciou, nesta quarta-feira (13), um aumento do seu gasto em Defesa para os próximos cinco anos e uma maior duração do serviço militar, que passará ser aberto para mulheres e uma ajuda adicional à Ucrânia para repelir a invasão russa.

A ofensiva russa na ex-república soviética, lançada em fevereiro de 2022, despertou preocupação no norte da Europa, onde Suécia e Finlândia, vizinhos da Dinamarca, abandonaram décadas de neutralidade e se somaram à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a fim de aumentar sua segurança.

"O governo prevê aumentar o gasto em Defesa em um total de 40,5 bilhões de coroas (29,5 bilhões de reais) entre 2024 e 2028", escreveu o Ministério da Defesa dinamarquês em um comunicado.