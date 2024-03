Diretor iraniano vencedor do Oscar absolvido das acusações de plágio

A Justiça iraniana absolveu o famoso diretor Asghar Farhadi das acusações de plágio no seu filme "Um Herói" por parte de uma de suas alunas, informou a agência que o representa nesta quarta-feira (13).

"O veredicto sobre o caso de acusações de violação de direitos autorais no filme 'Um Herói' foi pronunciado e a obra foi totalmente isenta dessas acusações", indica o texto publicado pela agência que representa o diretor, que recebeu dois prêmios Oscar, por "A Separação" (2011) e "O Apartamento" (2016).

Em 2022, uma ex-aluna do cineasta, Azadeh Masihzadeh, acusou-o de plágio e disse que o filme foi inspirado em seu documentário "All Winners All Losers".