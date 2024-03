Dólares, euros, pesos e MLC: o quebra-cabeças das moedas em Cuba

Mas, três anos depois, o peso cubano convive com o dólar, o euro e o MLC (moeda livremente conversível), uma moeda virtual criada em 2019 pelo governo equivalente ao dólar e que tem valor legal apenas em lojas estatais de Cuba.

Além das múltiplas moedas, no país existem duas taxas de câmbio oficiais, uma de 24 pesos por dólar para empresas e outra de 120 para o público em geral. Também há uma terceira taxa informal que supera os 300 pesos pela moeda americana.

Para o cubano comum é mais complicado lidar com quatro moedas e a taxa de câmbio que cada estabelecimento aceita.

"Tem que estar muito atento a esse mecanismo" de moedas para "aproveitar ao máximo" o dinheiro, diz Pedro González, que fala quase como um financista que revisa as taxas de câmbio e traça estratégias todas as manhãs.

Para o economista cubano Pavel Vidal, professor da Universidade Javeriana de Cali, Colômbia, "não há nenhuma economia que possa crescer e se desenvolver nestas condições monetárias e cambiais". Isso gera "desigualdade e distorce os preços relativos nos mercados", acrescenta.

Cuba vive sua pior crise econômica em 30 anos com uma contração do PIB de 2% em 2023, devido aos efeitos prolongados da pandemia de covid-19, o recrudescimento do embargo imposto por Washington e as debilidades estruturais de sua economia planificada.