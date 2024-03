EUA pede que Panamá tire bandeira de navios usados pelo Irã para evitar sanções

Os Estados Unidos pediram ao Panamá, nesta quarta-feira (13), que não permita o uso de sua bandeira em navios que transportam petróleo do Irã, suspeitando que a República Islâmica esteja usando petroleiros com a bandeira do país centro-americano para contornar as sanções impostas por Washington.

"Irã e seus grupos afiliados estão tentando evitar as sanções aqui no Panamá, estão tentando abusar do registro de bandeiras" dos navios, disse o enviado especial dos Estados Unidos para o Irã, Abram Paley.

O enviado americano explicou que está visitando o Panamá para pedir às autoridades que retirem a bandeira panamenha das embarcações que violarem as sanções impostas contra Teerã.